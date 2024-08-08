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Агент: "Спартак" не планирует расставаться с Мединой

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Агент вингера "Спартака" Хесуса Медины Агусти Параха прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: "СЭ"
"Спартак" не планирует расставаться с Мединой", - приводит слова агента Sport24.

Хесус Медина перешел в стан московского "Спартака" из столичного ЦСКА летом прошлого года. Контракт 27-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне парагваец принял участие в 4 матчах за "Спартак", провел на поле 175 минут, за которые забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Хесус Медина Спартак
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