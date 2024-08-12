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Тюкавин: "Зенит" - хорошая команда, но её можно обыгрывать

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Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался об играх против петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
"Зенит" - хорошая команда, но её можно обыгрывать, мы в том чемпионате это доказали. Сейчас проиграли, но могли и сравнять, если бы забили с пенальти", - сказал Тюкавин.

Московское "Динамо" и "Зенит" играли между собой 10 августа в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в ворота динамовцев забил Максим Глушенков. Гости имели возможность сравнять в концовке, заработав пенальти, но форвард бело-голубых Муми Нгамалё не смог реализовать одиннадцатиметровый. Напомним, в сезоне-2023/24 "Динамо" дважды обыгрывало "Зенит" - 1:0 дома и 3:2 на выезде.

После четырёх сыгранных туров команда Сергея Семака идет на первом месте, набрав 12 очков, "Динамо" и "Локомотив" заработали по 9 баллов и располагаются на второй и третьей строчке соответственно.

Источник: ТАСС

Константин Тюкавин Зенит Динамо
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