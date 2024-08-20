"Глава "Газпрома" Алексей Миллер еще не принял решения о необходимости трансфера Соболева, но и не дал команды правлению клуба свернуть переговоры. Официального предложения "Спартаку" со стороны "Зенита" не было. Единственной стороной, заинтересованной в проведении сделки, по-прежнему остается агент футболиста Павел Андреев, который лоббирует интересы клиента через члена правления "Зенита" Максима Погорелова", - сообщил источник "РИА Новостей".
Напомним, что ранее спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал объявил об отстранении от тренировок с основной командой Александра Соболева. Сообщалось, что нападающий заявил Деяну Станковичу, что желает перейти в петербургский "Зенит" и не может сосредоточиться на выступлении за красно-белых.
В прошлом сезоне форвард отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х встречах за красно-белых во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 5-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 10-ю набранными очками и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка.
Источник: председатель правления "Зенита" Миллер пока не принял решение о трансфере Соболева в "Зенит"
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер не принял решение по трансферу нападающего "Спартака" Александра Соболева.