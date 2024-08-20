"К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро. Также не смогут сыграть травмированные ранее Родригао и Ильзат Ахметов. Так что придётся и за себя, и за того парня", - сказал Медведев.
Напомним, в игре 5-го тура против "Химок" (1:1) лучший бомбардир петербуржцев Максим Глушенков получил травму руки. Футболисту уже сделали операцию, у него диагностировали перелом лучевой кости правой руки со смещением. До этого, в матче 4-го тура против "Динамо" травму получил лучший ассистент "Зенита" бразильский полузащитник Вендел.
Петербургский "Зенит" сыграет с московским "Спартаком" 24 августа в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые на данный момент возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 13 очков, красно-белые набрали 10 очков за пять игр чемпионата.
Источник: ТАСС
"Придётся и за себя, и за того парня". Медведев перечислил потери "Зенита" перед игрой со "Спартаком"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию с травмами в команде перед матчем с московским "Спартаком" в РПЛ.
Фото: ТАСС