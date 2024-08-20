"Спартак" вряд ли будет фаворитом. Последний тур показал, что "Зенит" без Глушенкова чуть не проиграл "Химкам", но тем не менее у петербуржцев длинная скамейка, там есть два равноценных состава. Мне кажется, что отсутствие трех основных футболистов не так повлияет на игру подопечных Семака. Явного фаворита в этом матче нет", - высказался Заварзин.
Матч 6-го тура между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в Санкт-Петербурге 24 августа. В этой игре за сине-бело-голубых не смогут сыграть лучший бомбардир и лучший ассистент команды Максим Глушенков и бразильский полузащитник Вендел. Ключевые футболисты поочередно выбыли в 4-м и 5-м туре РПЛ. Недавно Максим перенес операцию, у него диагностировали перелом лучевой кости руки со смещением.
После пяти сыгранных туров Российской Премьер-Лиги "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 13-ю набранными очками, на второй и третьей строчке располагаются "Динамо" и "Локомотив", у них по 12 баллов. Московский "Спартак" заработал 10 очков и сейчас занимает четвертое место.
Заварзин: травма Глушенкова не делает "Спартак" фаворитом в матче с "Зенитом"
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Заварзин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между красно-белыми и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"