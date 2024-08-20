"Миранчук – интересный футболист, который может играть на двух-трёх позициях, очень умный. Но, мне кажется, ему хочется уехать за границу. На сегодня Антон помог бы нашей команде. Из этой тройки свободных агентов я бы взял Миранчука", - сказал Личка.
Антон Миранчук всю карьеру провел в московском "Локомотиве", в прошлом сезоне 28-летний полузащитник сыграл в 38 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 7 голевых передач. Антон не захотел продлевать контракт с "железнодорожниками" и до сих пор находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 6 миллионов евро.
Бывший одноклубник Миранчука 35-летний нападающий Артем Дзюба, а также центральный защитник Георгий Джикия также сейчас ищут варианты для продолжения карьеры в статусе свободных агентов.
Источник: "РБ Спорт"
Главный тренер "Динамо" Личка предпочел Дзюбе и Джикии одного Миранчука
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка рассказал, кого бы он хотел видеть в своей команде из тройки свободных агентов Дзюба - Джикия - Миранчук.
Фото: ФК "Локомотив"