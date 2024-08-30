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Александр Соболев опубликовал видео с сыном, который поет песню про "Зенит"

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Сегодня, 30 августа, Александр Соболев официально заключил трудовой договор с клубом из Санкт-Петербурга.
Фото: "Р-Спорт"
"Зенит" сообщил о заключении с 27-летним футболистом "Спартака" соглашения по схеме "3+1". Соболев в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором его сын поет песню лидера рок-группы "Ленинград" про петербургский клуб.

Напомним, 14 августа появилась видеозапись с трансляции на платформе Twitch, где сын Соболева играл в компьютерную игру и во время эфира назвал "Зенит" "бомжами" и согласился с тем, что клуб - "позор российского футбола". После этого канал форварда на платформе был заблокирован.

Соболев принадлежал столичному клубу с 2020 года. За это время он выходил на поле в футболке "Спартака" в 140 матчах и отметился 58 забитыми мячами.

Александр Соболев Зенит Спартак Российские трансферы
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