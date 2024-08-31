"Я разочарован, что Жозе не показывает тот результат, который мы ждали. Надеюсь, он исправится", - приводит слова Малышева Sport24.
Виллиан Жозе присоединился к "Спартаку" в летнее трансферное окно. Испанскому "Бетису" за трансфер бразильского нападающего было заплачено 2 миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету было 10+5 по системе гол+пас в 33-х матчах чемпионата Испании.
На старте сезона 2024/25 Виллиан Жозе принял участие в 4-х матчах "Спартака" в РПЛ и 2 раза появлялся на поле в матчах Кубка страны. Результативными действиями 32-летний форвард не отметился.
Руководство "Спартака" разочаровано Виллианом Жозе. Бразилец присоединился к команде летом
Гендиректор "Спартака" Олег Малышев раскритиковал бразильского новичка красно-белых Виллиана Жозе.
Фото: официальный сайт "Спартака"