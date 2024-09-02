Соболев стал игроком петербургской команды 30 августа. По данным СМИ, клуб с берегов Невы заплатил за форварда "Спартака" около 10 миллионов евро.
- Что думаю о переходе Соболева в "Зенит"? Мне все равно, - цитирует Дзюбу "СЭ".
Напомним, что Дзюба, воспитанник "Спартака", выступал за "Зенит" с 2015 по 2022 год. После этого он играл за "Адаму Демирспор" и московский "Локомотив". Сейчас 36-летний нападающий пребывает в статусе свободного агента.
Соболев выступал за "Спартак" с 2020 года и провел за клуб во всех турнирах 140 матчей и отметился 58 забитыми мячами.
"Мне все равно". Дзюба отреагировал на переход Соболева в "Зенит"
Российский футболист Артем Дзюба, последним клубом которого был "Локомотив", отреагировал на переход Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: РФС