Как утверждает источник, зарплата бывшего игрока "Спартака" в петербургском клубе составит 2,5 миллиона евро в год. При этом отмечается, что это фиксированный оклад футболиста. С учетом бонусов его заработная плата составит 3 миллиона евро. В "Спартаке" нападающий получал 2,4 миллиона евро.
Клуб с берегов Невы объявил о переходе Соболева на прошлой неделе. Сообщалось, что трансфер обошелся "Зениту" 2 10 миллионов евро.
За "Спартак" форвард выступал с 2020 года и провел за клуб в общей сложности 140 матчей, записал на свой счет 58 голов и 32 ассиста. С красно-белыми он становился обладателем Кубка России.
"РИА Новости"
Стало известно, сколько Соболев будет зарабатывать в "Зените"
Стало известно, сколько будет зарабатывать новичок "Зенита" Александр Соболев.
Фото: ФК "Зенит"