- Гонду забил два мяча, приехав в Питер на неделе и проведя всего несколько тренировок. Было много разговоров о том, что его берут как конкуренцию Соболеву и куда столько нападающих? Но по этому матчу аргентинец - это конкурент Глушенкову и Артуру в позиции крайнего форварда. Где будет играть Соболев? Гонду - это не конкуренция Александру, хотя аргентинец и может сыграть в этой позиции. Соболев - конкуренция Кассьерре, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
23-летний аргентинский нападающий Лусиано Гонду перешёл в петербургский "Зенит" 27 августа 2024 года из "Аргентинос Хуниорс", сумма трансферной компенсации составила 12 миллионов евро. 31 августа в своём дебютном матче за сине-бело-голубых против "Пари Нижнего Новгорода" на выезде в рамках 7 тура Российской премьер-лиги Гонду оформил дубль и помог своей команде одержать крупную победу со счётом 3:0.
30 августа было объявлено о переходе в "Зенит" из московского "Спартака" 27-летнего нападающего Александра Соболева, сумма трансферной компенсации, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро.
Шалимов - о нападающих "Зенита": Гонду - это не конкуренция Соболеву
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию с нападающими петербургского "Зенита" после перехода из "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"