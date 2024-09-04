- Если быть совсем честным, то впервые я сказал "Спартаку", что хочу уйти, в октябре того года. Это было на протяжении полугода: в октябре, потом на сборах в январе. Это не решение одного дня, - передает слова форварда "Зенита" "Чемпионат".
Напомним, Соболев стал игроком петербургского клуба 30 августа, "Спартак" получит за продажу своего игрока около 10 миллионов евро.
В июле Соболев был отстранен от тренировок с основным составом после появления слухов о его желании перейти в петербургский "Зенит". В этом сезоне нападающий принял участие лишь в одном матче, но не отметился результативными действиями.
"Зенит" в нынешнем сезоне набрал 17 баллов и лидирует в таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде встретятся с ЦСКА, игра пройдет 14 сентября.
Соболев рассказал, когда впервые сообщил "Спартаку" о своем желании уйти
Нападающий Александр Соболев, пополнивший состав "Зенита", рассказал, что еще в прошлом году сообщил руководству "Спартака" о своем желании покинуть команду.
Фото: ФК "Спартак"