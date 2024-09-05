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Товарищеские матчи. Сборные

Вьетнам
0 - 3 0 3
РоссияЗавершен

В матче Вьетнам - Россия был забит курьёзнейший автогол

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Сборная Вьетнама пропустила нелепый автогол в товарищеском матче со сборной России.
Кадр из трансляции
В эти минуты проходит товарищеская игра между сборными Вьетнама и России. Во втором тайме один из защитников вьетнамской команды оказался под прессингом россиян и отдал пас голкиперу. Вратарь махнул ногой, и мяч закатился в ворота.

Отметим, что допустивший обидный гол вьетнамский голкипер Лев Данг имеет русские корни, он родился в Москве и тренировался в академиях "Спартака" и "Динамо".

Сборная России ведет в счете 2:0. Первый мяч в первой половине игры забил Далер Кузяев с навесной передачи Тамерлана Мусаева.

Российская команда проведет еще одну товарищескую встречу со сборной Таиланда 7 сентября.

Сборная России
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