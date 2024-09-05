В эти минуты проходит товарищеская игра между сборными Вьетнама и России. Во втором тайме один из защитников вьетнамской команды оказался под прессингом россиян и отдал пас голкиперу. Вратарь махнул ногой, и мяч закатился в ворота.
Отметим, что допустивший обидный гол вьетнамский голкипер Лев Данг имеет русские корни, он родился в Москве и тренировался в академиях "Спартака" и "Динамо".
Сборная России ведет в счете 2:0. Первый мяч в первой половине игры забил Далер Кузяев с навесной передачи Тамерлана Мусаева.
Российская команда проведет еще одну товарищескую встречу со сборной Таиланда 7 сентября.
В матче Вьетнам - Россия был забит курьёзнейший автогол
Сборная Вьетнама пропустила нелепый автогол в товарищеском матче со сборной России.
Кадр из трансляции