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Булыкин отреагировал на переход Севикяна в "Локомотив"

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Экс-игрок "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе полузащитника Эдгара Севикяна в столичную команду.
Фото: ФК "Локомотив"
"Железнодорожники" сообщили об аренде армянского футболиста из "Ференцвароша" до конца текущего сезона. "Локомотив" следующим летом может выкупить контракт армянского игрока у венгерского клуба.

- "Локомотив" при подписании Севикяна ничем не рискует, ведь берёт его в аренду. Факт, что это качественный футболист, но желательно, чтобы он проявил себя до зимней паузы, - цитирует Булыкина "Чемпионат".

Отметим, что Севикян является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне РПЛ московский клуб в семи турах набрал 15 баллов и идет на третьей строчке в турнирной таблице. Следующим соперником команды Михаила Галактионова в РПЛ станет "Оренбург".

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