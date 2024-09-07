"Наверное, в прошедшем месяце лучший - Мусаев. Сыграли семь игр в трудных условиях, показали характер. Думаю, что шесть побед подряд говорят о многом", - сказал Булыкин.
В августе "быки" под руководством Мусаева одержали три победы и один раз сыграли вничью в рамках Российской Премьер-Лиги. В начале месяца была безголевая ничья 0:0 с воронежским "Факелом", зато потом краснодарская команда обыграла ЦСКА (2:1), "Пари НН" (2:1) и московское "Динамо" (1:0). В Кубке России подопечные Мурада Мусаева одержали три виктории также над "армейцами" (1:0) и нижегородцами (1:0) и "Ахматом" (1:0).
В сентябре "Краснодар" продолжил победную серию, забив три безответных мяча московскому "Локомотиву" (3:0). Клуб из Краснодара после семи туров занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 15 очков, столько же у "железнодорожников". От лидера "Зенита" отставание составляет два балла. В 8-м туре "Краснодар" примет на своем поле "Ростов".
Источник: "Спорт Экспресс"
Булыкин назвал главного тренера "Краснодара" Мусаева лучшим тренером РПЛ в августе
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал по его мнению лучшего тренера августа в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"