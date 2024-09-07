Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Алания
1 - 1 1 1
СочиЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
ЧерноморецЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Фарерские острова
1 - 1 1 1
Северная МакедонияЗавершен
Молдова
2 - 0 2 0
Мальта2 тайм
Грузия
3 - 0 3 0
Чехия2 тайм
Ирландия
0 - 2 0 2
Англия2 тайм
Армения
3 - 1 3 1
Латвия2 тайм
Украина
21:45
АлбанияНе начат
Нидерланды
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Греция
21:45
ФинляндияНе начат
Германия
21:45
ВенгрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
Отменён
ТаиландОтменён

Булыкин назвал главного тренера "Краснодара" Мусаева лучшим тренером РПЛ в августе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал по его мнению лучшего тренера августа в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Наверное, в прошедшем месяце лучший - Мусаев. Сыграли семь игр в трудных условиях, показали характер. Думаю, что шесть побед подряд говорят о многом", - сказал Булыкин.

В августе "быки" под руководством Мусаева одержали три победы и один раз сыграли вничью в рамках Российской Премьер-Лиги. В начале месяца была безголевая ничья 0:0 с воронежским "Факелом", зато потом краснодарская команда обыграла ЦСКА (2:1), "Пари НН" (2:1) и московское "Динамо" (1:0). В Кубке России подопечные Мурада Мусаева одержали три виктории также над "армейцами" (1:0) и нижегородцами (1:0) и "Ахматом" (1:0).

В сентябре "Краснодар" продолжил победную серию, забив три безответных мяча московскому "Локомотиву" (3:0). Клуб из Краснодара после семи туров занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 15 очков, столько же у "железнодорожников". От лидера "Зенита" отставание составляет два балла. В 8-м туре "Краснодар" примет на своем поле "Ростов".

Источник: "Спорт Экспресс"

Дмитрий Булыкин Краснодар Мурад Мусаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится