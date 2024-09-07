"Я рад, что перешёл в "Локомотив". Этот вариант, когда появился, сразу стал приоритетным. Счастлив оказаться дома. С Наиром (Тикнизяном) общался. Мы дружим, он один из лидеров команды, мне будет легче влиться в коллектив. Он (Михаил Галактионов) знает мои качества, я знаю его требования, есть опыт совместной работы", приводит слова Севикяна Metaratings.
6 сентября московский "Локомотив" объявил, что заключил с венгерским "Ференцварошем" соглашение о годичной аренде Эдгара Севикяна. Кроме того, контракт содержит опцию выкупа "железнодорожниками" 23-летнего футболиста.
Эдгар Севикян - воспитанник академии московского "Локомотива". Игрок сборной Армении на профессиональном уровне играл за испанский "Леванте", нижегородский "Пари НН", венгерский "Ференцварош". По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 2 млн евро.
Эдгар Севикян поделился эмоциями от перехода в "Локомотив"
Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян поделился эмоциями от перехода на правах аренды в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"