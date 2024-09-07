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"Дальний перелет, климатические условия, психологический стресс". Стрепетов оценил форму игроков сборной России

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Бывший игрок ленинградского "Зенита" Алексей Стрепетов высказался об отмене назначенного на 7 сентября матча между сборными России и Таиланда.
Фото: РФС
"Думаю, руководители многих клубов РПЛ будут недовольны таким "путешествием" игроков, вызванных в сборную. В какой форме те вернутся, — вопрос. Совсем скоро возобновится чемпионат. Дальний перелет, игра в сложных климатических условиях и так отняли много сил, а тут еще наложился психологический стресс", - цитирует Стрепетова "РБ Спорт".

5 сентября в столице Вьетнама, Ханое, сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина провела товарищеский матч с вьетнамской национальной командой. Игра завершилась победой сборной России со счётом 3:0.

На 7 сентября там же в Ханое должен был состоятся второй товарищеский матч сборной России - с командой Таиланда. Однако эта игра была отменена, поскольку в месте ее проведения в назначенное время, по прогнозам синоптиков, наступил тайфун, который не позволял провести футбольный матч.

Алексей Стрепетов Сборная России Сборная Таиланда
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