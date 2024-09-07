"Думаю, руководители многих клубов РПЛ будут недовольны таким "путешествием" игроков, вызванных в сборную. В какой форме те вернутся, — вопрос. Совсем скоро возобновится чемпионат. Дальний перелет, игра в сложных климатических условиях и так отняли много сил, а тут еще наложился психологический стресс", - цитирует Стрепетова "РБ Спорт".
5 сентября в столице Вьетнама, Ханое, сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина провела товарищеский матч с вьетнамской национальной командой. Игра завершилась победой сборной России со счётом 3:0.
На 7 сентября там же в Ханое должен был состоятся второй товарищеский матч сборной России - с командой Таиланда. Однако эта игра была отменена, поскольку в месте ее проведения в назначенное время, по прогнозам синоптиков, наступил тайфун, который не позволял провести футбольный матч.
"Дальний перелет, климатические условия, психологический стресс". Стрепетов оценил форму игроков сборной России
Бывший игрок ленинградского "Зенита" Алексей Стрепетов высказался об отмене назначенного на 7 сентября матча между сборными России и Таиланда.
Фото: РФС