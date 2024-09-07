Сообщается, что петербуржцы постараются договориться с мексиканцами и оформить сделку до закрытия летнего трансферного окна.
Альваро Фидальго выступает за мексиканцев с февраля 2021 года. За это время центральный полузащитник принял участие в 163 матчах (в среднем, 79,8 мин. за игру), в которых забил 11 голов, отдал 22 голевые передачи, получил 6 жёлтых и 1 красную карточки.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 8 млн евро. Его действующее соглашение с мексиканским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Источник: La Silla Rota
La Silla Rota: "Зенит" предложил "Америке" 13 млн евро за полузащитника Фидальго
По информации СМИ, петербургский "Зенит" предложил мексиканскому клубу "Америка" 13 млн евро за испанского полузащитника Альваро Фидальго.
Фото: IMAGO