La Silla Rota: "Зенит" предложил "Америке" 13 млн евро за полузащитника Фидальго

По информации СМИ, петербургский " Зенит " предложил мексиканскому клубу "Америка" 13 млн евро за испанского полузащитника Альваро Фидальго.

Фото: IMAGO

Сообщается, что петербуржцы постараются договориться с мексиканцами и оформить сделку до закрытия летнего трансферного окна.



Альваро Фидальго выступает за мексиканцев с февраля 2021 года. За это время центральный полузащитник принял участие в 163 матчах (в среднем, 79,8 мин. за игру), в которых забил 11 голов, отдал 22 голевые передачи, получил 6 жёлтых и 1 красную карточки.



Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 8 млн евро. Его действующее соглашение с мексиканским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.



Источник: La Silla Rota