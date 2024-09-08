"Бью по воротам. Человек просто безрассудно толкает меня в борт, когда у меня уже не было мяча. Я подворачиваю голеностоп. Говорю ему: "Ты чё, долбанутый, что ли?" Он подходит и ещё сзади бьет по лицу. Потом ухожу от Дзюбы, а он мне что-то говорит вслед. Я говорю: "Отстань от меня", ещё что-то… А! Говорю ему: "Иди на...!" Типа, отстань.
Потому что я ухожу от него. Он что-то кричит мне вслед. Берёт ещё и поджопник даёт. Это просто вседозволенность какая-то. Понятно, что это Дзюба. Но что теперь? Давайте именем Дзюбы турнир назовём, если рэф боится его удалить, а главный по судьям просто смотрит на это со стороны. Какое должно быть решение? Мне жёлтую карточку за мат, а им две красные карточки", - цитирует Карпова Sport24.
Вчера, 7-го сентября, бывший игрок сборной России Артем Дзюба, выступающий за "Мандалориан", пнул футболиста "Амкала" Антона Карпова (Чужой - прим.). Футболисты "Амкала" требовали показать нападающему красную карточку, однако судья не изменил своего решения и игроки медиафутбольного клуба покинули поле, а "Мандалориан" продолжил забивать мячи в пустые ворота - матч завершился со счетом 7:0.
Напомним, что Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" по окончании сезона-2023/2024 и на данный момент является свободным агентом. В прошлом сезоне нападающий провел во всех турнирах 25 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба может перейти в махачкалинское "Динамо" или китайский "Шанхай Шэньхуа", который на данный момент возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
Футболист "Амкала", которого ударил Артем Дзюба, прокомментировал данный инцидент
Футболист "Амкала" Антон Карпов прокомментировал конфликт с экс-нападающим сборной России Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"