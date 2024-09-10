"Бросается в глаза его техническая оснащенность. Это не тот, кому обязательно играть одним касанием, как тому же Соболеву. Потому что Соболев делает в штрафной максимум одно-два касания. Аргентинец может обыграть, создать себе ситуацию, пробить. Более разносторонний мастер. У него хорошее чутье — оказывается в штрафной, где надо", - приводит слова Рапопорта "РБ Спорт".
О переходе аргентинского нападающего Лусиано Гонду в петербургский "Зенит" было объявлено 27 августа. Контракт с игроком был заключён по схеме "4+1". В составе "Зенита" игрок молодёжной сборной Аргентины будет выступать под игровым номером 32. По сообщениям СМИ, сине-бело-голубые за трансфер 23-летнего футболиста заплатили клубу "Аргентинос Хуниорс" 12 млн евро.
Форвард дебютировал за "Зенит" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Пари НН", выйдя в стартовом составе и забив 2 гола. Также Лусиано Гонду оформил дубль в товарищеском матче с казахстанским "Кайратом", который прошёл 8 сентября в Алма-Ате.
"Более разносторонний мастер". Борис Рапопорт сравнил Лусиано Гонду с Александром Соболевым
Футбольный тренер и функционер Борис Рапопорт прокомментировал выступление аргентинского нападающего Лусиано Гонду в первых матчах в составе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"