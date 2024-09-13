"Могу подписать контракт со "Спартаком" хоть сейчас. Если клуб предложит, я сразу же соглашусь. Сейчас нахожусь в хорошей форме, даже забил два гола в прошедшем матче легенд. Готов ли играть за "Спартак" бесплатно? Конечно! Я люблю "Спартак", люблю фанатов красно-белых", - цитирует Веллитона "СЭ".
Нападающий Веллитон завершил карьеру игрока в январе 2023 года, форвард выступал за московский "Спартак" c 2007 по 2013 год. Бразилец принял участие в 133 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 61 забитый мяч и 19 результативных передач. Веллитон сыграл в товарищеском матче, который был посвящен десятилетию "Лукойл Арены".
После 7-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка.
Веллитон заявил, что готов бесплатно играть за "Спартак"
Экс-игрок красно-белых Веллитон заявил, что готов бесплатно выступать за московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"