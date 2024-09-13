"Начало матча было достаточно хорошим, но последние 15 минут первого тайма выпали, когда мы позволили сопернику создать моменты. Во втором тайме мы перестроились и по?другому играли. У нас было достаточно хороших ситуаций у ворот, а «Крылья» глубоко сели в штрафную. Было много заблокированных ударов, но, к сожалению, мы не забили свои голы", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".
Казанский "Рубин" 13 сентября на своём поле в рамках матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. В составе самарцев отличились Бенхамин Гарре и Иван Олейников.
После восьми матчей в активе "Рубина" осталось 10 очков, и он расположился на восьмом месте в чемпионате России. В следующем туре казанский клуб 21 сентября примет у себя московский ЦСКА. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.
Рахимов - о поражении от "Крыльев Советов": мы не забили свои голы
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды от самарских "Крыльев Советов" в матче 8-го тура РПЛ.
Фото: Саид Царнаев / "РИА Новости"