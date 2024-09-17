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Дзюба - об игре за сборную России: зависит от Карпина. Против Гватемалы я могу выйти нетрезвым

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Нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба высказался по поводу своего возможного выступления за сборную России по футболу.
Фото: официальный сайт УЕФА
"Веру ли я, что еще сыграю за национальную команду? Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. От него [Валерия Карпина], конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную", - приводит слова Дзюбы "Известия".

Артём Дзюба дебютировал в составе сборной России 11 ноября 2011 года в товарищеском матче с командой Греции. С того времени нападающий принял участие в 55 матчах, в которых забил 30 голов и отдал 15 голевых передач. В 2018 году форвард получил капитанскую повязку.

Последний раз в составе национальной команды Артём Дзюба сыграл 21 июня 2021 года в матче группового этапа чемпионата Европы 2020 со сборной Дании. После назначения главным тренером сборной России Валерия Карпина нападающий вызовов в национальную команду не получал.

Артем Дзюба Валерий Карпин Сборная России
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