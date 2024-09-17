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ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с "Зенитом"

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ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС, не согласившись с двумя эпизодами в матче 8-го тура против "Зенита" (0:1).
Фото: ФК "Зенит"
В субботу, 14 сентября, "армейцы" принимали на своем поле петербургский "Зенит", встреча закончилась победой гостей со счетом 1:0, единственный гол забил новичок сине-бело-голубых нападающий Лусиано.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим. ЦСКА попросил ЭСК рассмотреть эпизод, случившийся перед пропущенным голом на 43-й минуте, когда, по мнению "армейцев", мяч попал в руку защитнику "Зенита" Вячеславу Караваеву. Также ЦСКА попросила рассмотреть решение арбитра не удалять защитника сине-бело-голубых Нуралы Алипа на 28-й минуте.

Источник: "Матч ТВ"

ЦСКА Зенит
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