В субботу, 14 сентября, "армейцы" принимали на своем поле петербургский "Зенит", встреча закончилась победой гостей со счетом 1:0, единственный гол забил новичок сине-бело-голубых нападающий Лусиано.
Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим. ЦСКА попросил ЭСК рассмотреть эпизод, случившийся перед пропущенным голом на 43-й минуте, когда, по мнению "армейцев", мяч попал в руку защитнику "Зенита" Вячеславу Караваеву. Также ЦСКА попросила рассмотреть решение арбитра не удалять защитника сине-бело-голубых Нуралы Алипа на 28-й минуте.
Источник: "Матч ТВ"
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с "Зенитом"
ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС, не согласившись с двумя эпизодами в матче 8-го тура против "Зенита" (0:1).
Фото: ФК "Зенит"