- Интересен другой момент – ЦСКА сейчас штрафуют за заряд про "Зенит" – позор российского футбола". Накажут ли "Зенит" за крики о Соболеве? За заряд "позор футбола" штрафуют почти все клубы РПЛ. И тут должна быть последовательность. В трансляции нецензурные скандирования в адрес Соболева было хорошо слышно, и если делегат матча их не расслышал – можно пересмотреть игру, - цитирует Созина "Чемпионат".
Напомним, "Зенит" во вторник на своем поле в Кубке России принимал "Рубин". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Новичок сине-бело-голубых Александр Соболев начал игру с первых минут и отметился результативной передачей на Мантуана.
Во время встречи болельщики петербургской команды освистали Соболева и скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего игрока московского "Спартака".
Соболев пополнил состав "Зенита" в августе, подписав трехлетний контракт. 27-летний футболист с 2020 года выступал за "Спартак".
"Зенит" в нынешнем сезоне РПЛ набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем туре сине-бело-голубые дома примут "Факел", матч пройдет 21 сентября.
Созин: накажут ли "Зенит" за крики о Соболеве? За заряд "позор футбола" почти все российские клубы штрафуют
Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался об оскорблении форварда "Зенита" Александра Соболева во вчера матча с "Рубином".
Фото: ФК "Зенит"