Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
16:15
ФакелНе начат
ЦСКА
19:00
КраснодарНе начат
Ростов
19:00
ОренбургНе начат
Динамо Мх
21:15
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Болонья
19:45
ШахтерНе начат
Спарта
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Брюгге
22:00
Боруссия ДНе начат
Селтик
22:00
СлованНе начат
Манчестер Сити
22:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
22:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
20:00
ХетафеНе начат

Созин: накажут ли "Зенит" за крики о Соболеве? За заряд "позор футбола" почти все российские клубы штрафуют

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался об оскорблении форварда "Зенита" Александра Соболева во вчера матча с "Рубином".
Фото: ФК "Зенит"
- Интересен другой момент – ЦСКА сейчас штрафуют за заряд про "Зенит" – позор российского футбола". Накажут ли "Зенит" за крики о Соболеве? За заряд "позор футбола" штрафуют почти все клубы РПЛ. И тут должна быть последовательность. В трансляции нецензурные скандирования в адрес Соболева было хорошо слышно, и если делегат матча их не расслышал – можно пересмотреть игру, - цитирует Созина "Чемпионат".

Напомним, "Зенит" во вторник на своем поле в Кубке России принимал "Рубин". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Новичок сине-бело-голубых Александр Соболев начал игру с первых минут и отметился результативной передачей на Мантуана.

Во время встречи болельщики петербургской команды освистали Соболева и скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего игрока московского "Спартака".

Соболев пополнил состав "Зенита" в августе, подписав трехлетний контракт. 27-летний футболист с 2020 года выступал за "Спартак".

"Зенит" в нынешнем сезоне РПЛ набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем туре сине-бело-голубые дома примут "Факел", матч пройдет 21 сентября.

Андрей Созин Александр Соболев Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится