Напомним, нападающий "Динамо" Маухуб вышел на замену на 67-й минуте, через четыре минуты он получил первую желтую карточку. На 74-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов показал вторую желтую карточку за симуляцию, игрок покинул поле спустя семь минут после выхода со скамейки запасных.
"Удаление Маухуба на 74-й минуте - непонятное. Нельзя за такое удалять. Бонгонда до этого постоянно падал, выпрашивал и махал руками - Иванов продолжал игру, никакой реакции. А здесь почему по-другому? Надо же не только на ноги смотреть, а на весь эпизод. Ну упал Маухуб, ну схватился за ногу. Продолжи игру и потом напихай. Вместо этого Иванов показал вторую жёлтую, зная, что VAR в таком случае вмешаться не может", - сказал Федотов.
Московское дерби "Спартака" и "Динамо" закончилось ничьёй 2:2. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин спас команду от поражения забив уже в компенсированное ко второму тайму время. Также на его счету забитый мяч в первом тайме, за красно-белых отметились Эсекьель Барко и Манфред Угальде.
После девяти туров "Спартак" занимает пятое место в таблице РПЛ с 16-ю набранными очками, "Динамо" располагается на четвертой строчке, набрав 17 баллов.
Источник: "Чемпионат"
Экс-арбитр РПЛ Федотов: удаление Маухуба в матче "Спартак" - "Динамо" непонятное. Нельзя за такое удалять
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с удалением Мехди Маухуба в матче 9-го тура между "Спартаком" и "Динамо" (2:2).
Фото: ФК "Динамо"