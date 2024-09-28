Напомним, в субботу "Ростов" на своем поле потерпел поражение от "Акрона" со счетом 0:2. Один из мячей в составе тольяттинской команды забил нападающий Артем Дзюба.
По окончании встречи 36-летний игрок заявил, что у него есть сильная обида на Карпина.
- По барабану вообще. Понимаю ли, чем его обидел? Нет, - сказал Карпин на пресс-конференции.
"Ростов" в десяти турах заработал 12 баллов и располагается на восьмой строчке в таблице. У "Акрона" на одно очко меньше и девятое место в РПЛ.
Дзюба подписал контракт с "Акроном" в начале сентября, соглашение будет действовать до конца текущего сезона. За новую команду он провел в РПЛ три матча, сделал три ассиста на партнеров и забил один гол.
Карпин: слова Дзюбы о сильной обиде? По барабану вообще
Валерий Карпин, наставник "Ростова", ответил на высказывание форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Ростов"