"Он не будет принимать участие в наших тренировках. У него есть свое место, а я буду думать о нашей команде", - сказал Станкович.
Напомним, московский "Спартак" и Александр Мостовой, который сейчас проходит обучение в тренерской академии РФС, договорились о прохождении стажировки в стане красно-белых. По словам самого Мостового, она должна начаться во время международной паузы в октябре. Также бывший футболист "Спартака" ранее заявил, что ждет возможности поработать вместе с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.
После 10 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Отставание от лидеров "Краснодара" и "Локомотива" составляет 8 баллов.
Источник: "Матч ТВ"
Станкович - о стажировке Мостового в "Спартаке": он не будет принимать участие в тренировках, у него есть свое место
Главный тренер Деян Станкович прокомментировал планируемую стажировку в московском клубе экс-игрок красно-белых Александра Мостового.
Фото: ФК "Спартак"