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Станкович - о стажировке Мостового в "Спартаке": он не будет принимать участие в тренировках, у него есть свое место

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Главный тренер Деян Станкович прокомментировал планируемую стажировку в московском клубе экс-игрок красно-белых Александра Мостового.
Фото: ФК "Спартак"
"Он не будет принимать участие в наших тренировках. У него есть свое место, а я буду думать о нашей команде", - сказал Станкович.

Напомним, московский "Спартак" и Александр Мостовой, который сейчас проходит обучение в тренерской академии РФС, договорились о прохождении стажировки в стане красно-белых. По словам самого Мостового, она должна начаться во время международной паузы в октябре. Также бывший футболист "Спартака" ранее заявил, что ждет возможности поработать вместе с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

После 10 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Отставание от лидеров "Краснодара" и "Локомотива" составляет 8 баллов.

Источник: "Матч ТВ"

Деян Станкович Спартак Александр Мостовой
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