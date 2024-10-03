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"СЭ": сбор команды России в октябре будет отменён, если РФС ни с кем не договорится о проведении товарищеского матча

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По информации СМИ, учебно-тренировочный сбор команды России в октябре будет отменён, если Российский футбольный союз не сможет ни с кем договорится о проведении товарищеского матча.
Фото: официальный сайт РФС
Сообщается, что ранее РФС достиг договорённости с одной из федераций Азиатской конфедерации футбола о проведении товарищеского матча, но на прошлой неделе она отказалась от запланированной игры (по некоторой информации речь идёт о сборной Пакистана).

Активно циркулирующая в футбольной общественности идея провести матч против сборной Медиалиги или какого-нибудь отечественного футбольного клуба была отвергнута руководством РФС совместно с тренерским штабом Валерия Карпина.

При этом два соперника сборной России для товарищеских матчей в ноябре уже найдены. Одним из них, скорее всего, станет сборная Сирии. Матчи должны пройти в Санкт-Петербурге и в Сочи или Волгограде.

Источник: "СЭ"

Сборная России РФС
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