Сообщается, что ранее РФС достиг договорённости с одной из федераций Азиатской конфедерации футбола о проведении товарищеского матча, но на прошлой неделе она отказалась от запланированной игры (по некоторой информации речь идёт о сборной Пакистана).
Активно циркулирующая в футбольной общественности идея провести матч против сборной Медиалиги или какого-нибудь отечественного футбольного клуба была отвергнута руководством РФС совместно с тренерским штабом Валерия Карпина.
При этом два соперника сборной России для товарищеских матчей в ноябре уже найдены. Одним из них, скорее всего, станет сборная Сирии. Матчи должны пройти в Санкт-Петербурге и в Сочи или Волгограде.
Источник: "СЭ"
"СЭ": сбор команды России в октябре будет отменён, если РФС ни с кем не договорится о проведении товарищеского матча
По информации СМИ, учебно-тренировочный сбор команды России в октябре будет отменён, если Российский футбольный союз не сможет ни с кем договорится о проведении товарищеского матча.
Фото: официальный сайт РФС