- Когда Денис шел в "Химки", у нас была договоренность о том, что в перспективе он может быть играющим тренером или тренером в "Химках-2". Он сам решит, как ему лучше. Эта опция есть.
Полузащитник Денис Глушаков присоединился к "Химкам" летом этого года, подписав контракт на один год. В нынешнем сезоне 37-летний хавбек сыграл в 8 матчах за подмосковную команду, в которых провел на поле 288 минут и не отметился голевыми действиями.
Напомним, в четверг, 3 октября, Глушаков объявил о том, что будет параллельно выступать за команду Медиалиги "СКА-Ростов".
Источник: "СЭ"
Садыгов: в перспективе Глушаков может быть играющим тренером или тренером в "Химках-2"
Бизнесмен Туфан Садыгов, финансирующий "Химки", рассказал о будущем в команде Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Химки"