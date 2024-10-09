В ноябре российская сборная планирует провести две товарищеские игры, один из возможных соперников - национальная команда Сирии.
"На ноябрь на данный момент есть два соперника. Приедут ли они - нет информации. Один из соперников - команда Сирии", - сказал Карпин.
Согласно рейтингу ФИФА сирийская сборная занимает 93 место. В последних двух матчах сирийцы обыграли команду Индии (3:0) и команду Маврикий (2:0).
В октябре россияне должна была сыграть со сборной Пакистана, однако по информации СМИ в Россию может прилететь неофициальная сборная, а команда, собранная из игроков пакистанских клубов.
Источник: ТАСС
Карпин: сборная России сыграет с командой Сирии в ноябре
Главный тренер сборной России заявил, что команда проведет товарищеский матч со сборной Сирии в ноябре.
Фото: РФС