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Карпин: сборная России сыграет с командой Сирии в ноябре

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Главный тренер сборной России заявил, что команда проведет товарищеский матч со сборной Сирии в ноябре.
Фото: РФС
В ноябре российская сборная планирует провести две товарищеские игры, один из возможных соперников - национальная команда Сирии.

"На ноябрь на данный момент есть два соперника. Приедут ли они - нет информации. Один из соперников - команда Сирии", - сказал Карпин.

Согласно рейтингу ФИФА сирийская сборная занимает 93 место. В последних двух матчах сирийцы обыграли команду Индии (3:0) и команду Маврикий (2:0).

В октябре россияне должна была сыграть со сборной Пакистана, однако по информации СМИ в Россию может прилететь неофициальная сборная, а команда, собранная из игроков пакистанских клубов.

Источник: ТАСС

Валерий Карпин Сборная России
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