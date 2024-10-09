"РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить", - сообщили в Российском футбольном союзе.
В РФС уточнили, что организация близка к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Ранее сообщалось, что в ноябре сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сирии, однако соглашение между футбольными организациями стран пока не подписано.
7 октября сборная России начала сборы, в настоящее время точно неизвестно, какая команда будет играть в товарищеских матчах. Ранее сообщалось о том, что российская сборная проведет встречу с командой Пакистана, но позже менеджер пакистанской сборной это опроверг, оставив вариант, при котором в Россию отправится сборная, составленная из игроков пакистанских клубов.
Источник: "Матч ТВ"
РФС: сборная России не будет играть с Пакистаном в октябре
Сборная России не будет проводить товарищеский матч со сборной Пакистана во время октябрьских сборов, сообщили в РФС.
Фото: РФС