"Динамо" просило 20 миллионов евро, "Зенит" давал 18. Так что многое решили эти два миллиона. Я видел, что Костя не хочет уходить в "Зенит". Он с пяти лет в "Динамо", это его дом", - сказал Алексей Сафонов.
По итогам сезона-2023/24 22-летний Константин Тюкавин вошел в тройку лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги, забив 15 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро, в текущем сезоне Тюкавин сыграл за бело-голубых 13 матчей, забил четыре гола и сделал две голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до июня 2028 года.
Источник: Sports.ru
Агент Сафонов - об интересе к Тюкавину: "Динамо" просило 20 миллионов евро, "Зенит" давал 18
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о попытке "Зенита" заполучить игрока.
Фото: ФК "Динамо"