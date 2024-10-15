Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Амкар
17:00
КомпозитНе начат
Уфа
17:00
ШинникНе начат
Сокол
19:30
УралНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Ирландия
21:45
БолгарияНе начат
Польша
21:45
ХорватияНе начат
Шотландия
21:45
ПортугалияНе начат
Испания
21:45
СербияНе начат
Швейцария
21:45
ДанияНе начат
Косово
21:45
КипрНе начат
Беларусь
21:45
ЛюксембургНе начат
Литва
21:45
РумынияНе начат

Агент Сафонов - об интересе к Тюкавину: "Динамо" просило 20 миллионов евро, "Зенит" давал 18

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о попытке "Зенита" заполучить игрока.
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" просило 20 миллионов евро, "Зенит" давал 18. Так что многое решили эти два миллиона. Я видел, что Костя не хочет уходить в "Зенит". Он с пяти лет в "Динамо", это его дом", - сказал Алексей Сафонов.

По итогам сезона-2023/24 22-летний Константин Тюкавин вошел в тройку лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги, забив 15 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро, в текущем сезоне Тюкавин сыграл за бело-голубых 13 матчей, забил четыре гола и сделал две голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до июня 2028 года.

Источник: Sports.ru

Константин Тюкавин Российские трансферы Зенит Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится