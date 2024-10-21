"Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!" — приводит слова Зеленова "Матч ТВ".
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поступил в академию РФС с целью получения лицензии на осуществление тренерской деятельности. В рамках обучения на тренера он должен был во время паузы на международные матчи пройти стажировку в московском "Спартаке". Однако экс-футболист был госпитализирован в больницу с мочекаменной болезнью и перенёс операцию по удалению камней из почек. На днях Мостовой был выписан.
"Спартак" отменил стажировку в клубе Александра Мостового
Руководитель пресс?службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сделал официальное заявление о стажировке Александра Мостового в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"