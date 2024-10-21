Аргентинский полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко был заменён на 83?й минуте при счёте 0:2 и по пути на скамейку запасных пнул медицинскую сумку врачей своей команды.
- В рапорте этого нет. Оснований для рассмотрения данного вопроса у КДК нет, - цитирует Григорьянца Matchtv.ru.
Матч 12 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Краснодар" завершился крупным поражением хозяев поля - 0:3. После 12 туров чемпионата России красно-белые набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.
КДК РФС не будет рассматривать поведение хавбека "Спартака" Барко после замены в игре с "Краснодаром"
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК не планирует рассматривать поведение хавбека "Спартака" Эсекьеля Барко после замены в матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"