Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
0 - 0 0 0
Кальяри1 тайм
Торино
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
21:45
ГаврНе начат

Президент РФС Дюков рассказал, почему сорвался товарищеский матч России и Пакистана

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему сборная России не смогла провести товарищеский матч с командой Пакистана в октябре.
Фото: РФС
В октябре национальная команда проводила сборы, однако не сыграла ни одного товарищеского матча. Одним из соперников должна была быть сборная Пакистана, но она не смогла прилететь в Россию. С российской стороны соглашение было готов в сентябре, но пакистанской сборной нужно было получить одобрение на товарищескую встречу в правительстве. Решение этого вопроса удалось ускорить, но сразу появилась другая проблема.

"По правительственным каналам мы ускорили получение разрешение. Оно было получено, но потом у федерации Пакистана возникли проблемы с формированием команды. Это неприятная история. Мы хотели, чтобы состоялся официальный матч, проводили работу с правительством Пакистана", - сказал Дюков.

Сборная России вместо товарищеских матчей провела открытую тренировку для детей из Белгородской и Курской областей. Следующий тренировочный сбор национальной команды состоится в ноябре. В РФС уже официально анонсировали товарищескую встречу со сборной Брунея, она состоится 15 ноября в Краснодаре. Вторую игру россияне проведут с командой Сирии 19 ноября в Волгограде.

Источник: "Чемпионат"

Александр Дюков Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится