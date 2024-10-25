В октябре национальная команда проводила сборы, однако не сыграла ни одного товарищеского матча. Одним из соперников должна была быть сборная Пакистана, но она не смогла прилететь в Россию. С российской стороны соглашение было готов в сентябре, но пакистанской сборной нужно было получить одобрение на товарищескую встречу в правительстве. Решение этого вопроса удалось ускорить, но сразу появилась другая проблема.
"По правительственным каналам мы ускорили получение разрешение. Оно было получено, но потом у федерации Пакистана возникли проблемы с формированием команды. Это неприятная история. Мы хотели, чтобы состоялся официальный матч, проводили работу с правительством Пакистана", - сказал Дюков.
Сборная России вместо товарищеских матчей провела открытую тренировку для детей из Белгородской и Курской областей. Следующий тренировочный сбор национальной команды состоится в ноябре. В РФС уже официально анонсировали товарищескую встречу со сборной Брунея, она состоится 15 ноября в Краснодаре. Вторую игру россияне проведут с командой Сирии 19 ноября в Волгограде.
Источник: "Чемпионат"
Президент РФС Дюков рассказал, почему сорвался товарищеский матч России и Пакистана
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему сборная России не смогла провести товарищеский матч с командой Пакистана в октябре.
Фото: РФС