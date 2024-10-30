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Мостовой: "Спартак" с этим составом должен быть в тройке РПЛ

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Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о перспективах столичной команды в этом сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Спартак" с этим составом, со всем, что его окружает, должен быть в тройке. К сожалению, этого не происходит, но они должны быть в тройке, - передает слова Мостового "Спорт день за днем".

В текущем розыгрыше РПЛ красно-белые провели 13 матчей и набрали 22 балла, коллектив Деяна Станковича располагается на шестой строчке в турнирной таблице. На прошлых выходных "Спартак" на выезде одержал победу над "Пари НН", забив два безответных мяча.

В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет против ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ, встреча пройдет 2 ноября, старт игры запланирован на 20:45 мск.

Александр Мостовой Спартак
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