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Агент Виллиана Жозе опроверг слухи о переходе игрока в "Палмейрас" этой зимой

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Агент нападающего "Спартака" Виллиан Жозе Николо Аркури опроверг информацию о переходе форварда в бразильский "Палмейрас" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
"Это неправда", - сказал Аркури.

В бразильской прессе писали о том, что 32-летний форвард "Спартака" Виллиан Жозе в предстоящее зимнее трансферное окно перейдет в "Палмейрас", который хочет усилить свою линию атаки. Ранее в испанских СМИ сообщалось, что Виллиан недоволен своим игровым времени и хочет вернуться в Испанию, однако эту информацию тогда опровергли.

Жозе присоединился к красно-белым этим летом, перейдя из испанского "Бетиса". В текущем сезоне бразилец провел 11 матчей во всех турнирах и пока забил один гол. Контракт с нападающим действует до 30 июня 2026 года, трансферная стоимость составляет 4 миллиона евро.

Источник: РИА Новости Спорт

Спартак Виллиан Жозе
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