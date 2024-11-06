Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:30
ЦСКАНе начат
Зенит
20:45
АхматНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
20:45
Астон ВиллаНе начат
Шахтер
20:45
Янг БойзНе начат
Бавария
23:00
БенфикаНе начат
Фейеноорд
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Црвена Звезда
23:00
БарселонаНе начат
ПСЖ
23:00
АтлетикоНе начат
Штутгарт
23:00
АталантаНе начат
Спарта
23:00
БрестНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Бешикташ
18:30
МальмёНе начат

Карпин - о возможном вызове Дзюбы в сборную России: у всех футболистов есть цель играть за сборную

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном вызове Артема Дзюбы в национальную команду.
Фото: ФК "Акрон"
"Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?", - цитирует Карпина "РИА Новости Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба может быть вызван в сборную России. Напомним, что форварду осталось забить один мяч в составе национальной команды, чтобы побить рекорд Александра Кержакова.

В текущем сезоне Дзюба записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи в 7-ми матчах за тольяттинский клуб во всех турнирах.

Валерий Карпин Сборная России Артем Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится