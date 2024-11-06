"Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?", - цитирует Карпина "РИА Новости Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба может быть вызван в сборную России. Напомним, что форварду осталось забить один мяч в составе национальной команды, чтобы побить рекорд Александра Кержакова.
В текущем сезоне Дзюба записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи в 7-ми матчах за тольяттинский клуб во всех турнирах.
Карпин - о возможном вызове Дзюбы в сборную России: у всех футболистов есть цель играть за сборную
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном вызове Артема Дзюбы в национальную команду.
Фото: ФК "Акрон"