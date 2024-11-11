"Я бы отметил по итогам первого круга чемпионата России "Локомотив" с его молодым составом. Все перед началом чемпионата рассуждали в таком ключе, что у "Локо" ничего не получится, ничего не будет, потому что клуб отказался от лидеров, а он доказал, что можно играть на высоком уровне, опираясь на молодых российских игроков. Хотелось бы отметить и тренерский штаб, подготовивший такую команду, и руководство «Локомотива», которое не побоялось пойти по такой стратегии", - заявил Булыкин.
После 15-ти туров московский "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "железнодорожников" 34 набранных очка. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка, от "Зенита" - 2. Перед стартом сезона команду покинул ряд опытных футболистов.
В статусе свободных агентов из "Локомотива" ушли полузащитники Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и нападающий Артем Дзюба. Форвард Максим Глушенков перебрался в санкт-петербургский "Зенит" за сумму отступных (6.3 миллиона евро).
Лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "железнодорожников" в текущем сезоне является полузащитник Алексей Батраков. На счету 19-летнего воспитанника 10+6 по голам и ассистам в 14-ти матчах РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: "Локомотив" доказал, что можно играть на высоком уровне молодыми российскими футболистами
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от игры "Локомотива" в первом круге РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"