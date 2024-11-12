"Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных — да, но и то скатился. Генич меня"убил", сказав: "Видел издалека Дзюбу на игре со "Спартаком", мне кажется, у него лишний вес". Да это у тебя лишний вес! Ну это ведь прямо оскорбление меня как профессионала", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Константин Генич в 1995-2005 гг. профессионально занимался футболом, выступая на позиции полузащитника. Наибольшее количество матчей он провёл в составе подмосковных "Химок" (84 матча в 1999-2001 гг. на уровне второго и первого дивизионов) и пермского "Амкара" (57 матчей в 2002-2005 гг. на уровне первого дивизиона и Премьер-Лиги).
После завершения карьеры профессионального футболиста Константин Генич стал рботать журналистом и комментатором на телеканале "НТВ-Плюс". В настоящее время он трудится на телеканале "Матч ТВ".
Дзюба - о Гениче: где он играл? На первенство водокачки? Он "убил", сказав, что у меня лишний вес. Да это у тебя лишний вес!
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба высказался о футбольном комментаторе Константине Гениче.
Фото: личный архив Константина Генича