"Семак все сделал так, чтобы я не продлил контракт. Я все равно мог продлить, в два раза понизить зарплату. То есть у меня был осознанный выбор: или я продаюсь за деньги, или иду своим путем — играть в футбол", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Нападающий Артём Дзюба выступал в составе петербургского "Зенита" с июня 2015 г. до августа 2022 г. В составе сине-бело-голубых форвард в общей сложности провёл 249 официальных матчей, в которых забил соперникам 108 голов, отдал партнёрам 70 голевых передач, получил 15 жёлтых карточек. Вместе с "Зенитом" Дзюба четыре раза стал чемпионом России, два раза стал обладателем Кубка России и четыре раза - обладателем Суперкубка России.
Дзюба: Семак все сделал так, чтобы я не продлил контракт с "Зенитом"
Фото: ФК "Зенит"