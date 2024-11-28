- У "Локомотива" много молодых игроков, а им свойственно периодически ловить некую звёздную болезнь. "Локомотив" кого-то обыграет, подберётся к высокому месту, а потом после паузы на матчи сборных игроки расслабляются и выдают плохие матчи, - передает слова Мора "Матч ТВ".
В текущем сезоне РПЛ в 16-ти турах "железнодорожники" одержали 11 побед и потерпели четыре поражения, один раз команда Михаила Галактионова сыграла вничью.
На прошлой неделе "Локомотив" в гостях проиграл "Спартаку" со счетом 2:5. В следующем туре "железнодорожники" на своем поле примут "Химки", матч пройдет 1 декабря и начнется в 14:00 мск.
Сегодня, 28 ноября, "Локомотив" при своих болельщиках сыграет с московским "Динамо" в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России, начало поединка запланировано на 19:30 мск.
Мор: у "Локомотива" много молодых игроков, а им свойственно ловить некую звездную болезнь
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о футболистах столичного "Локомотива".
Фото: Официальный сайт РПЛ