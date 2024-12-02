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Зарема: вместо того, чтобы выйти на первое место при осечке "Зенита", "Краснодар" терпит позорное поражение

Зарема Салихова, супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна, высказалась о победе столичной команды над "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
- Наконец "Спартак" разгромил "Краснодар", как в старые времена. Типичный "Краснодар" Мусаева вернулся. Вместо того чтобы выйти на первое место при осечке "Зенита", "Краснодар" терпит позорное поражение на своём поле, - цитирует Салихову Metaratings.

Напомним, "Краснодар" и "Спартак" встречались 1 декабря в рамках 17-го тура чемпионата России. Красно-белые одержали уверенную победу и забили в ворота "быков" три безответных мяча. В первом тайме два гола оформил форвард Манфред Угальде, а в концовке матча мяч в ворота краснодарцев отправил полузащитник Эсекьель Барко.

Команда Деяна Станковича благодаря этой победе обогнала "Локомотив" в таблице РПЛ, красно-белые занимают третье место в таблице. "Краснодар" идет на втором месте и отстает от лидирующего "Зенита" на одно очко.

"Спартак" перед зимней паузой сыграет с "Пари НН", матч пройдет 7 декабря в Москве в рамках 18-го тура РПЛ. Следующим соперником "Краснодара" станет "Локомотив", игра состоится 8 декабря.

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