- Защитники-то не молодые, но что-то ошибки в обороне были непонятные. А так, конечно же, обидное поражение. Не могут просто выйти на свой уровень и почувствовать уверенность. Отсюда нервозность, - передает слова Булыкина Vprognoze.
Встреча 17-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Химками" прошла в воскресенье и завершилась победой подмосковной команды со счетом 3:1. Автором единственного гола в составе хозяев стал Владислав Сарвели. У "Химок" забили Антон Заболотный, Зелимхан Бакаев и Лукас Вера.
"Локомотив" после неудачи в минувшем туре упустил третью строчку, "железнодорожников" по дополнительным показателям обошел "Спартак".
В 18-м туре РПЛ "Локомотив" на выезде сыграет против "Краснодара", матч пройдет 8 декабря.
Булыкин: "Локомотив" просто не может выйти на свой уровень и почувствовать уверенность
Бывший форвард столичного "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о поражении команды в матче с "Химками".
Фото: Официальный сайт РПЛ