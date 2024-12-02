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"Спартак" впервые за 7 лет одержал пять побед подряд в РПЛ

1 декабря коллектив Деяна Станковича в гостях одолел "Краснодар" в рамках 17-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:0. В первом тайме ворота "быков" дважды поразил форвард "Спартака" Манфред Угальде. Во втором тайме в компенсированное к матчу время мяч в сетку ворот хозяев поля отправил полузащитник Эсекьель Барко.

Таким образом, "Спартак" впервые с 2017 года одержал пять побед подряд в РПЛ - в последний раз это случалось при итальянском специалисте Массимо Каррере.

На данный момент в активе красно-белых 34 очка, клуб идет на третьей строчке в таблице. "Краснодар" с 38 баллами остался на второй позиции в РПЛ.

В 18-м туре чемпионата России подопечные Деяна Станковича на своем поле сыграют против "Пари НН", матч пройдет 7 декабря.

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