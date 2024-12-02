В воскресенье "Зенит" при своих болельщиках играл против "Крыльев Советов" и потерпел поражение со счетом 2:3. Нападающий "Зенита" Александр Соболев появился на поле во втором тайме, но не отметился голевыми действиями. Всего Соболев провел за клуб с берегов Невы в РПЛ 10 матчей и получил две желтые карточки.
- Здесь нужны терпение и труд. Он столкнулся с большим давлением, но нужно работать, не обращать ни на кого внимание и рано или поздно плоды этой работы в любом случае принесут определенные результаты, - передает слова Семака клубная пресс-служба.
"Зенит", несмотря на домашнее поражение от "Крыльев Советов", продолжает лидировать в таблице с 39 баллами в активе. Следом идут "Краснодар" (38) и московский "Спартак" (34).
В 18-м туре "Зенит" на своем поле примет "Акрон", матч пройдет 7 декабря и начнется в 16:30 мск.
Главный тренер "Зенита" Семак высказался об отсутствии голов у Соболева
Наставник "Зенита" Сергей Семак после поражения своей команды в 17-м туре РПЛ ответил на вопрос о безголевой серии у форварда сине-бело-голубых Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"