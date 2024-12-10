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В "Зените" высмеяли инсайды комментатора Генича по поводу перехода Садулаева

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе к сине-бело-голубым нынешней зимой вингера "Ахмата" Лечи Садулаева.
Фото: "Коммент.Шоу"
- Константин Генич сказал, что Садулаев подписал контракт? Это не так, как и обычно у Генича, - передаёт слова Медведева "ВсеПроСпорт".

Ранее телекомментатор Константин Генич озвучил информацию о том, что 24-летний вингер грозненского "Ахмата" и сборной России Лечи Садулаев заключил контракт с петербургским "Зенитом". В 20 матчах текущего сезона во всех турнирах Садулаев забил три гола и выполнил две результативные передачи.

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