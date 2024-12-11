Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
1 - 0 1 0
Слован1 тайм
Лилль
1 - 0 1 0
Штурм1 тайм
Боруссия Д
23:00
БарселонаНе начат
Ювентус
23:00
Манчестер СитиНе начат
Милан
23:00
Црвена ЗвездаНе начат
Фейеноорд
23:00
СпартаНе начат
Арсенал
23:00
МонакоНе начат
Штутгарт
23:00
Янг БойзНе начат
Бенфика
23:00
БолоньяНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
0 - 2 0 2
АтлетикЗавершен

Петржела: если Дуглас Сантос хочет играть за сборную Бразилии, зачем ему гражданство РФ? Какая-то шутка получилась

Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал натурализацию защитника петербуржцев Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"
- Если Дуглас Сантос хочет играть за сборную Бразилии, зачем ему гражданство РФ? Это комедия! Какая-то шутка получилась. Пусть едет в Бразилию тогда... Постоянно говорю: за Россию должны играть воспитанники, а не иностранцы "Зенита". Обидно за российских игроков.

Напомним, ранее левый крайний защитник "Зенита" Дуглас Сантос заявил о том, что мечтает сыграть за национальную сборную Бразилии.

В октябре этого года 30-летний бразилец получил российское гражданство. Как стало известно, игрок больше не может считаться легионером в чемпионате России и может быть вызван в сборную страны.

Сантос защищает сине-бело-голубые цвета с 2019 года. На его счету 204 матча за "Зенит", в которых футболист забил 7 голов и отдал 33 результативные передачи.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится