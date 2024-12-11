- Если Дуглас Сантос хочет играть за сборную Бразилии, зачем ему гражданство РФ? Это комедия! Какая-то шутка получилась. Пусть едет в Бразилию тогда... Постоянно говорю: за Россию должны играть воспитанники, а не иностранцы "Зенита". Обидно за российских игроков.
Напомним, ранее левый крайний защитник "Зенита" Дуглас Сантос заявил о том, что мечтает сыграть за национальную сборную Бразилии.
В октябре этого года 30-летний бразилец получил российское гражданство. Как стало известно, игрок больше не может считаться легионером в чемпионате России и может быть вызван в сборную страны.
Сантос защищает сине-бело-голубые цвета с 2019 года. На его счету 204 матча за "Зенит", в которых футболист забил 7 голов и отдал 33 результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: если Дуглас Сантос хочет играть за сборную Бразилии, зачем ему гражданство РФ? Какая-то шутка получилась
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал натурализацию защитника петербуржцев Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"