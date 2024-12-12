По информации источника, футбольный клуб "Химки" приостановил смену руководящего состава в связи с задержанием Туфана Садыгова, который инвестировал в команду. Сообщается, что спортивные дела должны были перейти к Дмитрию Поляцкину, а Сергей Анохин снова должен был стать приближенным к клубу.
Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен Садыгов задержан правоохранительными органами и помещен под стражу.
Источник: "Чемпионат"
Источник: из-за ареста Садыгова в "Химках" приостановлена смена руководства
"Химки" временно приостановили процесс смены руководства.
Фото: ФК "Химки"